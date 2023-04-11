$79.50+0.1487.10+0.37

В Valorant появятся скины в стиле реального оружия — прямо как в Counter-Strike 2

Разработчики Valorant представили набор «Чёрный рынок», который появится в шутере уже 12 апреля. В него войдут скины, превращающие внутриигровое оружие в подобие настоящих пушек из Counter-Strike и других проектов с современным сеттингом.

В Valorant появятся скины в стиле реального оружия
© Чемпионат.com

В трейлере можно увидеть, например, точную копию автомата АК-47, снайперской винтовки AWP и пистолета Glock. Анонс бандла состоялся через несколько недель после презентации Counter-Strike 2, поэтому игроки заподозрили, что таким образом Riot Games попыталась обратить внимание на собственное творение.

Видео доступно на YouTube-канале Radiant Knights. Права на видео принадлежат Riot Games

В комментариях под анонсом набора игроки в шутливой манере начали писать, что после выхода набора «Чёрный рынок» никакая CS 2 больше и не нужна. Впрочем, о популярности будущего шутера Valve можно будет судить только этим летом, когда и состоится релиз проекта.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий