Для Cyberpunk 2077 на PC вышло обновление с режимом Overdrive Mode

Авторы Cyberpunk 2077 объявили о выходе обновления 1.62 для PC, главной новинкой которого стал графический режим Overdrive Mode («Трассировка лучей: перегрузка»). Его красоте удивились даже эксперты Digital Foundry.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Разработчики отметили, что режим доступен только на самых производительных устройствах. В данный момент он находится в предварительной версии и будет улучшаться с последующими обновлениями. Опробовать тест «перегрузки» смогут лишь владельцы видеокарт Nvidia GeForce RTX 40-й серии, а также GeForce RTX 3090.

Владельцы других видеокарт с поддержкой трассировки лучей и видеопамятью не менее 8 Гб смогут ознакомиться с «перегрузкой» в фоторежиме. Подробнее о преимуществах Overdrive Mode рассказывали разработчики.