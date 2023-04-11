Для Cyberpunk 2077 на PC вышло обновление с режимом Overdrive Mode

Авторы Cyberpunk 2077 объявили о выходе обновления 1.62 для PC, главной новинкой которого стал графический режим Overdrive Mode («Трассировка лучей: перегрузка»). Его красоте удивились даже эксперты Digital Foundry.
Разработчики отметили, что режим доступен только на самых производительных устройствах. В данный момент он находится в предварительной версии и будет улучшаться с последующими обновлениями. Опробовать тест «перегрузки» смогут лишь владельцы видеокарт Nvidia GeForce RTX 40-й серии, а также GeForce RTX 3090.
Владельцы других видеокарт с поддержкой трассировки лучей и видеопамятью не менее 8 Гб смогут ознакомиться с «перегрузкой» в фоторежиме. Подробнее о преимуществах Overdrive Mode рассказывали разработчики.
Кроме того, в игру был добавлен режим сглаживания DLAA, улучшающий качество изображения с помощью ИИ. На улучшение быстродействия направлена и появившаяся технология масштабирования Intel XeSS. Проверить производительность ПК в Cyberpunk 2077 можно с улучшенным тестом, который стал отображать больше подробностей.