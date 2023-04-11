Авторы Dreams завершат поддержку проекта в сентябре

Создатели «песочницы» Dreams из Media Molecule сообщили о прекращении поддержки своего творения с 1 сентября 2023 года.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Авторы хотят сосредоточить своё внимание на новом проекте, однако каких-то деталей о нём они не сообщили. У пользователей будет возможность запускать Dreams и после сентября, но релиза каких-то обновлений или дополнительных событий ждать уже не стоит.

Разработчики очень гордятся достигнутым результатом, как и проектами фанатов, созданными с помощью местного инструментария. Среди них, к примеру, были различные оригинальные игры, которые даже получили награды авторов самой Dreams.