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37 минут назад

Конец мечтам — авторы Dreams завершат поддержку проекта в сентябре

Игромания.ру

Создатели «песочницы» Dreams из Media Molecule сообщили о прекращении поддержки своего творения с 1 сентября 2023 года.

Авторы Dreams завершат поддержку проекта в сентябре
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Авторы хотят сосредоточить своё внимание на новом проекте, однако каких-то деталей о нём они не сообщили. У пользователей будет возможность запускать Dreams и после сентября, но релиза каких-то обновлений или дополнительных событий ждать уже не стоит.

Разработчики очень гордятся достигнутым результатом, как и проектами фанатов, созданными с помощью местного инструментария. Среди них, к примеру, были различные оригинальные игры, которые даже получили награды авторов самой Dreams.

Кроме того, некоторые придумывали проекты на основе других популярных новинок — вроде Elden Ring. При этом в конце прошлого года, кстати, студию Media Molecule покинул её основатель и художественный директор Карим Эттуни.

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