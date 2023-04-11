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В Fortnite добавили героев и предметы из аниме «Атака титанов»

В Fortnite вышло обновление 24.20, посвящённое сверхпопулярному аниме «Атака титанов». В игру добавили экипировки главных героев саги — Эрена Йегера, капитана Леви и Микасы Аккерман.

В Fortnite добавили героев и предметы из аниме «Атака титанов»
© Чемпионат.com

Среди предметов: граффити, украшение на спину, эмоция разведкорпуса и кирка в стилистике сериала. Кроме того, после покупки украшения на спину «Плащ Разведкорпуса» можно выбрать специальную эмблему.

EPIC GAMES

Также в Fortnite появилось устройство пространственного маневрирования (УПМ). Аппарат позволяет использовать крюк прямо в воздухе и буквально летать по карте. А сражаться с другими игроками можно будет с помощью громовых копий — запускаемых с рук реактивных снарядов, которые пробивают даже бронированные постройки и наносят урон врагам с обеих сторон.

EPIC GAMES
EPIC GAMES

Кроме того, игроков ждёт несколько граффити с Микасой и Леви, а в Золотом замке можно наткнуться на подвал семьи Йегер. Он хранит множество секретов, однако найти его очень непросто.

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