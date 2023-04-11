Для God of War: Ragnarok вышел патч, устраняющий ошибки «Новой игры+»

Создатели God of War: Ragnarok выпустили свежий патч 04.01, который исправляет ряд багов в «Новой игре+» — сам режим добавили в приключение на прошлой неделе.

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В частности, ошибки возникали в связи с некоторыми предметами, трофеями и тому подобным. К примеру, некоторую броню нельзя было прокачать выше 9 уровня, а определённые награды попросту не открывались. C 9 уровнем предметов при этом оказалось связано сразу несколько багов.

Кроме того, у некоторых появились вылеты при загрузке Ragnarok или в открытом интерфейсе меню. Теперь же все эти недостатки пропадут, а полученные после релиза «Новой игры+» трофеи должны вернуться на своё законное место.