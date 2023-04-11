$79.50+0.1487.10+0.37

Для God of War: Ragnarok вышел свежий патч, устраняющий ошибки «Новой игры+»

Создатели God of War: Ragnarok выпустили свежий патч 04.01, который исправляет ряд багов в «Новой игре+» — сам режим добавили в приключение на прошлой неделе.

Для God of War: Ragnarok вышел патч, устраняющий ошибки «Новой игры+»
© Игромания.ру

В частности, ошибки возникали в связи с некоторыми предметами, трофеями и тому подобным. К примеру, некоторую броню нельзя было прокачать выше 9 уровня, а определённые награды попросту не открывались. C 9 уровнем предметов при этом оказалось связано сразу несколько багов.

Кроме того, у некоторых появились вылеты при загрузке Ragnarok или в открытом интерфейсе меню. Теперь же все эти недостатки пропадут, а полученные после релиза «Новой игры+» трофеи должны вернуться на своё законное место.

Ещё, кстати, с прошлым обновлением появилась возможность пройти игру в чёрно-белом формате.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий