Игрок убил пятерых соперников в CS:GO одним выстрелом

Издание Kotaku обратило внимание на геймера, который, кажется, совершил невозможное в Counter-Strike: Global Offensive. Он убил всю вражескую команду, то есть пятерых человек, одним выстрелом из снайперской винтовки AWP.

© Чемпионат.com

Момент убийства можно увидеть на фрагменте ниже. Видно, как геймер пошёл в сторону одной из точек, кинул осколочную гранату, занял позицию, прицелился и быстро выстрелил, убив всю команду противника. Автор ролика и красивого убийства отметил, что никогда не видел ничего подобного раньше.

Видео доступно на YouTube-канале sp1cay. Права на видео принадлежат sp1cay и Valve.

«Я никогда не видел этого раньше, поэтому думаю, что это редкость? Не уверен, но, надеюсь, всем понравится».