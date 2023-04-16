Как вернуть деньги за игру в Steam: инструкция и условия возврата средств

Steam перестал поддерживать российский рубль в качестве валюты, однако это не значит, что функция возврата средств за игры перестала работать. Напротив, в этом плане ничего не изменилось: если игра не пошла или была куплена по ошибке, вы всегда можете вернуть за нее деньги.

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Что можно и нельзя вернуть

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Возврату подлежат любые игры, приобретенные в течение двух недель, в которых вы провели не более двух часов. То же самое касается предварительных заказов и загружаемых дополнений. Деньги за подарки можно вернуть, однако оформить возврат должен получатель подарка — при этом средства придут отправителю.

Исключение составляют только микротранзакции в играх Valve и оплата подписок на MMO: вернуть за них средства можно в течение двух суток после покупки в том случае, если вы никак не использовали покупку. Микротранзакции в сторонних играх, фильмы и прочий видеоконтент не подпадают под возврат.

Помимо этого, в Steam невозможно вернуть деньги за игры, активированные при помощи ключей, которые вы купили на сторонних площадках.

Запустите Steam.

Нажмите на плашку со своим ником в правом верхнем углу экрана и выберите вкладку «Об аккаунте».

На экране появится меню аккаунта. Нажмите «История покупок».

Найдите в списке игру, которую вы хотели бы вернуть, и нажмите на соответствующую строчку.

После этого нажмите «Я хочу запросить возврат средств». Если Steam предложит решить проблему через техподдержку, выберите опцию еще раз.

Укажите причину возврата и подтвердите операцию.

Что еще нужно знать о возврате денег в Steam

На всякий случай напоминаем, что вернуть деньги на карту или счет Qiwi не получится: средства придут ровно туда, откуда они были взяты — то есть, на кошелек Steam.

Администрация магазина также предупреждает, что злоупотребление функцией возврата может привести к тому, что на вашем аккаунте отключат возможность возвращать покупки. Steam не уточняет, какие действия подходят под тот критерий, но официальная справка поясняет, что, например, возврат средств за игру, купленную прямо перед началом распродажи, не считается злоупотреблением.

Аккаунты, получившие блокировку VAC за использование читов в любой игре, автоматически теряют право на возврат средств за любые покупки.