Как вернуть деньги за игру в Steam: инструкция и условия возврата средств

Steam перестал поддерживать российский рубль в качестве валюты, однако это не значит, что функция возврата средств за игры перестала работать. Напротив, в этом плане ничего не изменилось: если игра не пошла или была куплена по ошибке, вы всегда можете вернуть за нее деньги.
Возврату подлежат любые игры, приобретенные в течение двух недель, в которых вы провели не более двух часов. То же самое касается предварительных заказов и загружаемых дополнений. Деньги за подарки можно вернуть, однако оформить возврат должен получатель подарка — при этом средства придут отправителю.
Исключение составляют только микротранзакции в играх Valve и оплата подписок на MMO: вернуть за них средства можно в течение двух суток после покупки в том случае, если вы никак не использовали покупку. Микротранзакции в сторонних играх, фильмы и прочий видеоконтент не подпадают под возврат.
Помимо этого, в Steam невозможно вернуть деньги за игры, активированные при помощи ключей, которые вы купили на сторонних площадках.
На всякий случай напоминаем, что вернуть деньги на карту или счет Qiwi не получится: средства придут ровно туда, откуда они были взяты — то есть, на кошелек Steam.
Администрация магазина также предупреждает, что злоупотребление функцией возврата может привести к тому, что на вашем аккаунте отключат возможность возвращать покупки. Steam не уточняет, какие действия подходят под тот критерий, но официальная справка поясняет, что, например, возврат средств за игру, купленную прямо перед началом распродажи, не считается злоупотреблением.
Аккаунты, получившие блокировку VAC за использование читов в любой игре, автоматически теряют право на возврат средств за любые покупки.
Обычно администрация Steam твердо следит за выполнением условий возврата: например, если вы наиграли 2 часа и 1 минуту, то, скорее всего, вернуть деньги уже не получится. Однако заявки рассматриваются живыми людьми, поэтому иногда магазин идет на уступки, если ваши причины достаточно весомы. Скажем, если разработчики обманули аудиторию и выпустили явно неготовый продукт, об этом стоит сказать при оформлении возврата — возможно, служба техподдержки прислушается к вам.