Microsoft объявила о новом 10-летнем партнёрстве в рамках сделки с Activision

Глава Xbox Фил Спенсер объявил об очередном 10-летнем обязательстве в рамках сделки с Activision Blizzard.

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В этот раз Microsoft расширяет партнёрство с компанией EE Limited, которая является крупным оператором мобильной связи и интернет-провайдером в Великобритании.

Сообщается, что клиентам EE будет предложен десятилетний доступ к PC-играм, созданным Activision Blizzard, и Xbox-играм через облачный гейминг. Как обычно, Спенсер напомнил о стремлении Microsoft предоставлять больше проектов большему количеству людей, независимо от платформы.