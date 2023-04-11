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Microsoft объявила о новом 10-летнем партнёрстве в рамках сделки с Activision Blizzard

Глава Xbox Фил Спенсер объявил об очередном 10-летнем обязательстве в рамках сделки с Activision Blizzard.

Microsoft объявила о новом 10-летнем партнёрстве в рамках сделки с Activision
© Игромания.ру

В этот раз Microsoft расширяет партнёрство с компанией EE Limited, которая является крупным оператором мобильной связи и интернет-провайдером в Великобритании.

Сообщается, что клиентам EE будет предложен десятилетний доступ к PC-играм, созданным Activision Blizzard, и Xbox-играм через облачный гейминг. Как обычно, Спенсер напомнил о стремлении Microsoft предоставлять больше проектов большему количеству людей, независимо от платформы.

Напомним, что ранее компания успела заключить 10-летние контракты с GeForce Now и Nintendo. А сама сделка между Microsoft и Activision Blizzard должна завершиться к концу июня этого года. Регулятор Британии уже поддержал слияние, однако Sony такое решение не устроило.

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