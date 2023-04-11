Инсайдер назвал продолжительность презентаций Xbox и Starfield

До игровых презентаций Xbox и Starfield ещё много времени, однако в сети уже появилась информация о длительности каждого из шоу. По словам инсайдера под ником WalkingCat, обе презентации пройдут 11 июня, а стартуют они в 20:00 мск.

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Отмечается, что на оба мероприятия выделят два часа, то есть всё закончится в 22:00 мск. Редактор издания The Verger Том Уоррен предположил, что шоу Xbox, как более масштабное, займёт 90 минут, то есть полтора часа, а Bethesda расскажет о Starfield за 30 минут.

Ожидается, что на презентации Xbox расскажут о будущих новинках, покажут различные трейлеры и, возможно, приготовят сюрпризы. На шоу, посвящённом Starfield, должны более подробно рассказать о ролевом экшене в космосе.