Игра Fortnite признана худшей в борьбе с отрицанием холокоста

В отчёте ADL также оценили Activision Blizzard с играми серии Call of Duty на оценку D-, Twitter — D-, Discord — D, Reddit — D, Riot Games — C-, TikTok — C- и YouTube — C+. Максимальную оценку (C+) получила платформа Twitch. При этом в исследовании 2021 года этой площадке выдавали еще более высокий балл — B.