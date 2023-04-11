Игра Fortnite признана худшей в борьбе с отрицанием холокоста

Американская еврейская правозащитная организация Антидиффамационная лига опубликовала ежегодный отчет о том, как популярные игровые и социальные платформы борются с отрицанием холокоста. Об этом сообщает портал DTF.

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Согласно исследованию, самую низкую оценку (F) получила компания Epic Games с игрой Fortnite. По данным ADL, в Fortnite не существует четкой политики по борьбе с отрицанием холокоста, а Epic Games в свою очередь медленно реагирует на жалобы и не пресекает нарушения.

В отчёте ADL также оценили Activision Blizzard с играми серии Call of Duty на оценку D-, Twitter — D-, Discord — D, Reddit — D, Riot Games — C-, TikTok — C- и YouTube — C+. Максимальную оценку (C+) получила платформа Twitch. При этом в исследовании 2021 года этой площадке выдавали еще более высокий балл — B.

Отмечается, что 8 из 10 проверенных компаний, в том числе Epic Games, не отвечали на жалобы на отрицание холокоста. Организация призвала все упомянутые компании запретить отрицание холокоста на своих площадках.