Авторы Call of Duty: Warzone 2 рассказали о режиме DMZ в третьем сезоне
Создатели Call of Duty: Warzone 2 подробнее рассказали о нововведениях в режиме DMZ в рамках третьего сезона, который стартует уже завтра, 12 апреля. Игроков ждут:
- новая бартерная система с разнообразными Рецептами для обмена предметов. Каждая Exclusion Zone будет иметь свой набор доступных «бартеров»;
- верстаки для модифицирования контрабандного оружия;
- три слота для оперативников на Активной Службе, каждый из которых сохраняет за собой набор собственных предметов и не теряет прогресс при переключении;
- новые бронежилеты: 3 Plate Medic Vest обеспечивает более быстрое оживление союзников и более быстрое самовосстановление; 3 Plate Comms Vest увеличивает продолжительность действия всех БПЛА и предупреждает о приближении вражеского оперативника звуковым сигналом; Stealth Plate Carrier укрывает от вражеских радаров;
- новые рюкзаки: Secure Backpacks сохраняют предметы между раундами; в Scavenger Backpacks есть дополнительные слоты для предметов (третий слот для оружия отсутствует);
- ребризеры, которые можно использовать в качестве источника кислорода или оружия ближнего боя;
- «Ключ от всех дверей», подходящий почти к любой двери (кроме Здания 21);
- новая фракция с дополнительными миссиями, новые боссы, транспортное средство Heavy Chopper (который нужно будет заправить топливом) и не только.
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