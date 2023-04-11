$79.50+0.1487.10+0.37

Авторы Call of Duty: Warzone 2 рассказали о режиме DMZ в третьем сезоне

Создатели Call of Duty: Warzone 2 подробнее рассказали о нововведениях в режиме DMZ в рамках третьего сезона, который стартует уже завтра, 12 апреля. Игроков ждут:

Авторы Call of Duty: Warzone 2 рассказали о режиме DMZ в третьем сезоне
© Call of Duty
  • новая бартерная система с разнообразными Рецептами для обмена предметов. Каждая Exclusion Zone будет иметь свой набор доступных «бартеров»;
  • верстаки для модифицирования контрабандного оружия;
  • три слота для оперативников на Активной Службе, каждый из которых сохраняет за собой набор собственных предметов и не теряет прогресс при переключении;
  • новые бронежилеты: 3 Plate Medic Vest обеспечивает более быстрое оживление союзников и более быстрое самовосстановление; 3 Plate Comms Vest увеличивает продолжительность действия всех БПЛА и предупреждает о приближении вражеского оперативника звуковым сигналом; Stealth Plate Carrier укрывает от вражеских радаров;
  • новые рюкзаки: Secure Backpacks сохраняют предметы между раундами; в Scavenger Backpacks есть дополнительные слоты для предметов (третий слот для оружия отсутствует);
  • ребризеры, которые можно использовать в качестве источника кислорода или оружия ближнего боя;
  • «Ключ от всех дверей», подходящий почти к любой двери (кроме Здания 21);
  • новая фракция с дополнительными миссиями, новые боссы, транспортное средство Heavy Chopper (который нужно будет заправить топливом) и не только.
Скриншот
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий