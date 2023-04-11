Кодзима показал новые фото с процесса работы над Death Stranding 2

Хидео Кодзима опубликовал в Twitter несколько новых фотографий с процесса работы над Death Stranding 2.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Снимки демонстрируют актёров в цветочных костюмах для захвата движений, несколько камер, а также композитора Людвига Форсселла. Кроме того, помощница Кодзимы Аяко Тэрасима поделилась ещё одной свежей фотографией, на которой можно увидеть самого геймдизайнера и актёра Нормана Ридуса.

Напомним, что Death Stranding 2 была анонсирована на The Game Awards 2022. По слухам, игра может выйти в 2024 году. Ещё больше закулисных фотографий можно найти здесь.

twitter.com/Kojima_Hideo