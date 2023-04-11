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Авторы The Elder Scrolls Online ответили на обвинение в краже чужого арта

Создатели The Elder Scrolls Online прокомментировали обвинения в использовании фан-арта без ведома и разрешения оригинального автора.

Авторы The Elder Scrolls Online ответили на обвинение в краже чужого арта
© ZeniMax

Ранее пользователь под ником relan-daevath сообщил, что одна из его работ, опубликованная ещё в 2020 году, превратилась в официальный скин для TESO, который игроки могут приобрести за реальные деньги. Имя автора, конечно же, нигде официально не упоминалось.

Как сообщает ZeniMax Online Studios, она уже связалась с художником и пытается разрешить конфликт «правильным образом». В комментариях многие похвалили разработчиков за то, что те не побоялись выступить с публичным заявлением по ситуации.

Фан-арт, ставший косметикой

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