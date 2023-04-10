Авторы House Flipper посвятили дополнению Farm DLC инфографику

Польские студии Frozen Way, Frozen District и Empyrean решили напомнить о том, что совсем скоро состоится релиз дополнения Farm к симулятору ремонта House Flipper. И сделали это необычным образом: опубликовав инфографику, посвящённую новому расширению.
В инфографике создатели House Flipper — Farm DLC собрали всё, что нам необходимо знать о будущих фермах. Игроков, решивших купить дополнение, ждёт:
более 1500 новых предметов;
10 новых видов работы;
7 сельскохозяйственных животных;
9 домов и 3 пустых слота на карте;
6 видов растений и 6 продуктов животноводства;
9 новых инструментов и механик;
возможность строить дома по чертежу, расширять их и проектировать крыши.
House Flipper — Farm DLC выходит 13 апреля. Цена пока что неизвестна.