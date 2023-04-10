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55 минут назад

Авторы House Flipper посвятили дополнению Farm DLC инфографику

Игромания.ру

Польские студии Frozen Way, Frozen District и Empyrean решили напомнить о том, что совсем скоро состоится релиз дополнения Farm к симулятору ремонта House Flipper. И сделали это необычным образом: опубликовав инфографику, посвящённую новому расширению.

Авторы House Flipper посвятили дополнению Farm DLC инфографику
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В инфографике создатели House Flipper — Farm DLC собрали всё, что нам необходимо знать о будущих фермах. Игроков, решивших купить дополнение, ждёт:

более 1500 новых предметов;

10 новых видов работы;

7 сельскохозяйственных животных;

9 домов и 3 пустых слота на карте;

6 видов растений и 6 продуктов животноводства;

9 новых инструментов и механик;

возможность строить дома по чертежу, расширять их и проектировать крыши.

House Flipper — Farm DLC выходит 13 апреля. Цена пока что неизвестна.

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