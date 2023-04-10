Более 80% российских геймеров испытывают проблемы с покупкой игр

Платформа XYZ School решила изучить, стало ли российским геймерам сложнее покупать игры. И 81% опрошенных действительно испытывают проблемы с приобретением тайтлов, в основном в Steam (56%) и PS Store (20%).
Чтобы обойти запреты и сложности, игроки искали альтернативные решения проблемы. Среди них пополнение внутреннего кошелька площадок через сторонние сервисы (26%), приобретение ключей доступа или подарочных сертификатов через посредников (27%), смена региона и использование VPN (19%).
Пользуясь такими методами, большинство опрошенных россиян (41%) уложились до 5 тысяч рублей. 20% респондентов потратили от 5 до 10 тысяч рублей, а ещё 10% — от 10 до 20 тысяч рублей. Также 5% игроков вложили в приобретение тайтлов свыше 20 тысяч рублей. Оставшиеся 24% не использовали обходы ограничений.