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12 минут назад

Более 80% российских геймеров испытывают проблемы с покупкой игр

Игромания.ру

Платформа XYZ School решила изучить, стало ли российским геймерам сложнее покупать игры. И 81% опрошенных действительно испытывают проблемы с приобретением тайтлов, в основном в Steam (56%) и PS Store (20%).

Более 80% российских геймеров испытывают проблемы с покупкой игр
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Чтобы обойти запреты и сложности, игроки искали альтернативные решения проблемы. Среди них пополнение внутреннего кошелька площадок через сторонние сервисы (26%), приобретение ключей доступа или подарочных сертификатов через посредников (27%), смена региона и использование VPN (19%).

Пользуясь такими методами, большинство опрошенных россиян (41%) уложились до 5 тысяч рублей. 20% респондентов потратили от 5 до 10 тысяч рублей, а ещё 10% — от 10 до 20 тысяч рублей. Также 5% игроков вложили в приобретение тайтлов свыше 20 тысяч рублей. Оставшиеся 24% не использовали обходы ограничений.

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