Более 80% российских геймеров испытывают проблемы с покупкой игр

Платформа XYZ School решила изучить, стало ли российским геймерам сложнее покупать игры. И 81% опрошенных действительно испытывают проблемы с приобретением тайтлов, в основном в Steam (56%) и PS Store (20%).

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Чтобы обойти запреты и сложности, игроки искали альтернативные решения проблемы. Среди них пополнение внутреннего кошелька площадок через сторонние сервисы (26%), приобретение ключей доступа или подарочных сертификатов через посредников (27%), смена региона и использование VPN (19%).