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33 минуты назад

В FIFA 23 стартовало голосование за лучших футболистов сезона

Чемпионат.com

EA Sports запустила голосование за 11 лучших футболистов сезона-2022/2023 в FIFA 23. Пользователи могут собрать состав «Команды года» — в основном в список попали те игроки, которых не будет в официальном релизе карточек режима Ultimate Team.

В FIFA 23 стартовало голосование за лучших футболистов сезона
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Например, в списке оказались вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, левый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон и нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус.

Проголосовать за свою команду сезона можно на официальном сайте EA Sports.

Результаты подведут до конца недели — наиболее часто выбираемые 11 игроков получат усиленные карточки в FIFA 23 Ultimate Team. После этого EA Sports запустит голосования за лучших игроков в разных лигах: от АПЛ до итальянской Серии А.

При этом в EA пока не назвали дату выхода «Команды сезона» в FIFA 23. По данным журналиста Тома Хендерсона, ивент стартует уже 18 апреля.

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