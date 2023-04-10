QuakeCon 2023 пройдёт в очном формате в августе

Студия Bethesda объявила дату проведения очередного мероприятия QuakeCon. В 2023 году оно пройдёт в очном формате в Техасе. Напомним, что в связи с пандемией последние три года шоу проводилось лишь в цифровом формате.

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Выставка продлится с 10 по 13 августа, а регистрация на её посещение скоро откроется. В этом году доступ к мероприятию будет лишь по билетам, а выставочный зал и свободное посещение не ожидаются. Будет и ежегодный чемпионат по Quake с лучшими игроками киберспортивной сцены. Обещается переосмысленный ивент BYOC («принеси свой компьютер») с локальным мультиплеером.