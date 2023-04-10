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QuakeCon 2023 пройдёт в очном формате в августе

Студия Bethesda объявила дату проведения очередного мероприятия QuakeCon. В 2023 году оно пройдёт в очном формате в Техасе. Напомним, что в связи с пандемией последние три года шоу проводилось лишь в цифровом формате.

QuakeCon 2023 пройдёт в очном формате в августе
© Игромания.ру

Выставка продлится с 10 по 13 августа, а регистрация на её посещение скоро откроется. В этом году доступ к мероприятию будет лишь по билетам, а выставочный зал и свободное посещение не ожидаются. Будет и ежегодный чемпионат по Quake с лучшими игроками киберспортивной сцены. Обещается переосмысленный ивент BYOC («принеси свой компьютер») с локальным мультиплеером.

Для тех, кто не сможет присоединиться к выставке лично, будет подробная прямая трансляция. Большим числом подробностей организаторы обещают поделиться в ближайшее время. Летом ожидается большое количество игровых выставок. Gamescom 2023 пройдёт с 23 по 27 августа, 8 июня начнётся Summer Game Fest. А вот E3, увы, отменили.

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