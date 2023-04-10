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Издатель «Мира танков» получил права на разработку и издание Royal Quest

Издание «Коммерсантъ» сообщило, что российская студия Lesta Games приобрела у кипрской компании Fulqrum Publishing (бывшая 1C Entertainment) права на разработку и издание онлайновой ролевой игры Royal Quest. Сумма сделки неизвестна, по некоторым предположениям, контракт мог основываться на разделе последующей прибыли.

Издатель «Мира танков» получил права на разработку и издание Royal Quest
© Игромания.ру

ООО «Леста» ранее было подразделением Wargaming, но после ухода компании с российского и белорусского рынка получило права на «Мир танков» и «Мир кораблей». Теперь же студия планирует ещё более снизить зависимость от Wargaming, диверсифицировав своё портфолио. И для этого планирует заняться другими онлайновыми играми.

Royal Quest создавала студия Katauri Interactive, и её премьера состоялась в 2012 году. Lesta Games планирует после перезапуска позволить игрокам сохранить свой прогресс и обещает массу нового контента.

«Леста» не ожидает больших прибылей от игры десятилетней давности, но рассматривает её как «тренировочную площадку» для команды. В обмен на относительно небольшие вложения студия получит возможность научить сотрудников развивать и поддерживать новые проекты.

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