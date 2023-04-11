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1 час назад

Фанат выпустил демейк Dead Space в стилистике игр c PS1

Чемпионат.comиещё 1

Энтузиаст под ником Fraser Brumley выпустил полноценный демейк Dead Space. Он превратил оригинальную игру в проект в духе первой PlayStation, как будто игра вышла в 1998 году. Скачать проект можно на специальной странице сайта itch.io.

Фанат выпустил демейк Dead Space в стилистике игр c PS1
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отмечает Fraser Brumley, разработка демейка заняла куда больше времени, чем он планировал, однако в итоге результат того стоил. Вместе с созданием проекта автор получил бесценный опыт работы над движком Unreal Engine, который наверняка поможет ему в дальнейшем.

Примечательно, что в демейк хоррора можно сыграть как на клавиатуре с мышью, так и на геймпаде. Автор полностью оптимизировал проект под разное управление лишь с одним «но»: игра вышла несколько короче, нежели оригинал.

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