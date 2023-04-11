Авторы Genshin Impact поделились атмосферным музыкальным альбомом

Авторы Genshin Impact, в которой завтра выйдет крупное обновление «Торжество разума», поделились музыкальным альбомом, состоящим из трёх композиций. Его тематика посвящена красоте окружающего мира.

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В самом ролике, который сопровождается мелодиями, можно увидеть одну из героинь. Она посещает уединённые и спокойные места. Демонстрируют сад в городской черте, скрытую полянку и лес, на который опускается ночь. Как заявляют разработчики: «Природа сновидений складывается из формы, звуков, движения и размышлений».