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Авторы Genshin Impact поделились атмосферным музыкальным альбомом

Авторы Genshin Impact, в которой завтра выйдет крупное обновление «Торжество разума», поделились музыкальным альбомом, состоящим из трёх композиций. Его тематика посвящена красоте окружающего мира.

Авторы Genshin Impact поделились атмосферным музыкальным альбомом
© Игромания.ру

В самом ролике, который сопровождается мелодиями, можно увидеть одну из героинь. Она посещает уединённые и спокойные места. Демонстрируют сад в городской черте, скрытую полянку и лес, на который опускается ночь. Как заявляют разработчики: «Природа сновидений складывается из формы, звуков, движения и размышлений».

В этом месяце состоится релиз нового проекта от авторов Genshin Impact. Кроме того, недавняя утечка раскрыла дорожную карту обновлений игры. Появление одной из героинь, о которой рассказывали инсайдеры, уже подтвердили сами разработчики.

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