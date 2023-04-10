Оригинальная God of War, Ico и Siren: лучшие старые эксклюзивы PlayStation

PlayStation 4 и PlayStation 5 — современные платформы, которые по мощности и качеству графики вплотную подбираются к фотореализму. Но порой никакая графика не заменит ретро-игры: несмотря на всю свою технологичность, обе платформы поддерживают ряд классических эксклюзивов Sony — известных и не очень. Мы советуем поиграть как минимум в эти пять.

Фото: Sony Sony

The Legend of Dragoon (PS Store)

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В разгар популярности Final Fantasy VII каждый игровой издатель хотел получить собственного «убийцу Final Fantasy». The Legend of Dragoon была попыткой Sony — но, в отличие от многих других, она не только не была забыта, но и стала культовой. Сюжет игры не поражает оригинальностью, однако похвалы критиков и геймеров заслужила необычная боевая система, где большинство атак завязаны на простые QTE. По мере битвы каждый примененный навык постепенно заполнял шкалу энергии, которая позволяла использовать мощные трансформации — даже странно, что мало кто из разработчиков JRPG позаимствовал эту идею.

Sony

Трилогия God of War (PS Plus Premium)

Конечно, в последние годы о God of War принято говорить только в контексте перезапуска серии, но франшиза существовала задолго до того, как греческий бог войны поселился в скандинавских землях. Оригинальная трилогия God of War рассказывает куда более прямолинейную историю о мести обманутого спартанца пантеону богов Олимпа. Первые три части были, прямо скажем, продуктами своего времени: кровавыми, незамысловатыми, но зрелищными экшенами, которые делали ставку на кинематографичность и жестокость.

Sony

Серия inFamous (PS Plus Premium)

Сейчас главной супергеройской серией на платформах PlayStation считается Marvel’s Spider-Man, но до этого титул главного экшена в жанре принадлежал серии inFamous. Она рассказывает историю Коула МакГрата: обычного курьера, который после несчастного случая получил возможность контролировать электричество. Причем игрок мог решить, кем станет протагонист — «дружелюбным соседом» или антигероем, которого не смущает насилие и жертвы среди мирного населения. Если говорить о сюжете, то ни одна из трех частей серии не предлагает чего-то стоящего, но проработанный мир, интересные способности и зрелищные сражения вполне стоят внимания.

Sony

Siren (PS Plus Premium)

Silent Hill была не единственным хоррором Кэйитиро Тоямы: через четыре года после дебюта серии он также выпустил Siren — далеко не такую известную, но бесконечно любопытную игру. Если Silent Hill вдохновлена западными традициями хоррора, то Siren — это типично японский ужастик о демонах, призраках и древних проклятиях. События игры подаются от лица группы персонажей, и игроку нужно регулярно переключаться между ними, чтобы герои могли помогать друг другу. Кроме того, Siren запомнилась необычной механикой «взлома» зрения противников: глядя на мир глазами мертвецов-сибито, игроки могли прятаться и убегать от монстров. Не говоря уже о том, что механика здорово работала на ощущение тревоги и уязвимости.

Sony

Ico (PS Plus Premium)

Наконец, Ico одной из первых заставила критиков всерьез поднять вопрос о том, можно ли считать видеоигры искусством. Проект стал дебютом Фумито Уэды в роли творческого руководителя: да, того самого Уэды, что позднее подарил миру Shadow of the Colossus и The Last Guardian. Если вы играли хоть в одну из них, то Ico покажется знакомой — она построена по тем же принципам. Маленький рыцарь Ико должен защищать свою спутницу Ерду от монстров, помогать ей, преодолевать препятствия и совместно решать головоломки. Минимум диалогов, скромная анимация, атмосферный мир и меланхолия.