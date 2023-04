Оригинальная God of War, Ico и Siren: лучшие старые эксклюзивы PlayStation

The Legend of Dragoon (PS Store)

В разгар популярности Final Fantasy VII каждый игровой издатель хотел получить собственного «убийцу Final Fantasy». The Legend of Dragoon была попыткой Sony — но, в отличие от многих других, она не только не была забыта, но и стала культовой. Сюжет игры не поражает оригинальностью, однако похвалы критиков и геймеров заслужила необычная боевая система, где большинство атак завязаны на простые QTE. По мере битвы каждый примененный навык постепенно заполнял шкалу энергии, которая позволяла использовать мощные трансформации — даже странно, что мало кто из разработчиков JRPG позаимствовал эту идею.

Трилогия God of War (PS Plus Premium)

Конечно, в последние годы о God of War принято говорить только в контексте перезапуска серии, но франшиза существовала задолго до того, как греческий бог войны поселился в скандинавских землях. Оригинальная трилогия God of War рассказывает куда более прямолинейную историю о мести обманутого спартанца пантеону богов Олимпа. Первые три части были, прямо скажем, продуктами своего времени: кровавыми, незамысловатыми, но зрелищными экшенами, которые делали ставку на кинематографичность и жестокость.

Серия inFamous (PS Plus Premium)

Siren (PS Plus Premium)

Ico (PS Plus Premium)

Наконец, Ico одной из первых заставила критиков всерьез поднять вопрос о том, можно ли считать видеоигры искусством. Проект стал дебютом Фумито Уэды в роли творческого руководителя: да, того самого Уэды, что позднее подарил миру Shadow of the Colossus и The Last Guardian. Если вы играли хоть в одну из них, то Ico покажется знакомой — она построена по тем же принципам. Маленький рыцарь Ико должен защищать свою спутницу Ерду от монстров, помогать ей, преодолевать препятствия и совместно решать головоломки. Минимум диалогов, скромная анимация, атмосферный мир и меланхолия.