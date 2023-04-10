$79.50+0.1487.10+0.37
19 минут назад

Новая видеокарта RTX 4070 — это просто RTX 3080

Чемпионат.com

Совсем скоро состоится выход NVIDIA GeForce RTX 4070 — новой видеокарты в последней линейке компании. Как сообщает портал VideoCardz, в маркетинге графического чипа корпорация будет использовать DLSS 3, которая серьёзно увеличивает производительность в современных играх.

Новая видеокарта RTX 4070 по производительности будет равна RTX 3080
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

При этом по общей производительности, судя по данным самой NVIDIA, RTX 4070 будет равна RTX 3080. Единственная разница между ними в том, что новинка будет поддерживать DLSS 3, а флагман прошлой линейки — нет. NVIDIA тем временем до сих пор не может толком объяснить, почему третья версия технологии поддерживает только поколение RTX 4000.

VIDEOCARDZ/NVIDIA

Продажи NVIDIA GeForce RTX 4070 стартуют уже 13 апреля по цене в $599. В этот же день видеокарту можно будет купить и в России.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий