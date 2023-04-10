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15 минут назад

Издатель «Мира танков» займётся Royal Quest в России

Чемпионат.com

Группа компаний Lesta Games объявила о подписании соглашения с Fulqrum Publishing Ltd. о передаче прав на MMORPG Royal Quest. Процесс перехода будет завершён к 14 апреля — с этого момента права и полноценное оперирование проектом будет заниматься новое издательство.

Издатель «Мира танков» займётся Royal Quest в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как рассказали в Lesta Games, процесс перехода будет осуществлен максимально плавно и не потребует от игроков дополнительных действий: порядок доступа к игре, внутриигровой процесс и даже привычные группы в социальных сетях останутся прежними.

У разработчиков большие планы на будущее: в Royal Quest увеличат число регулярных игровых событий, добавят новые классы и сюжетный контент. Кроме того, игровому комьюнити будут предложены новые виды активности, а стримеры смогут воспользоваться специальными партнерскими программами поддержки.

Разработкой многопользовательской Royal Quest занимается российская студия Katauri Interactive. Игра вышла в 2012 году и рассказывает о мире Аура, где бок о бок уживаются магия, технология, алхимия.

Lesta Games также выступает издателем World of Tanks в России, которая после передачи прав сменила название на «Мир танков». Несколько месяцев назад в игре стартовала процедура автоматической смены регионов.

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