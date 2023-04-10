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1 час назад

Хендерсон: новую портативную консоль Sony могут выпустить в ноябре

Игромания.ру

По данным инсайдера Тома Хендерсона, релиз новой портативной консоли Sony под рабочим названием Q Lite может состояться уже в ноябре.

Инсайдер: новую портативную консоль Sony могут выпустить в ноябре
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Тогда же фирма якобы представит и другие свои «железные» новинки, включая новые наушники и версию PlayStation 5 со съёмным дисководом. Заодно Хендерсон добавил, что портативная платформа больше напоминает аксессуар к PS5, нежели полноценную консоль, поэтому ориентировочная стоимость может составить лишь 200 долларов. Столь ко же сейчас, к примеру, стоит оригинальный контроллер DualSense Edge.

Ранее сообщалось, что само устройство как раз и будет напоминать DualSense, которому в центр добавили сенсорный экран. При этом платформа потребует постоянного подключения к сети и сделает упор на функцию Remote Play. Кроме того, ожидается, что Q Lite не будет поддерживать сторонние облачные сервисы.

Некоторые предполагают, что презентация новинки пройдёт в рамках мероприятии PlayStation Showcase, о возможности проведения которого ранее упоминал инсайдер Джефф Грабб.

Игры,Том Хендерсон,
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