Atlus работает над ремейком Persona 3

В начале апреля в Сеть якобы попали кадры из внутренней презентации SEGA, на которых можно увидеть ремейк Persona 3, а также новую Jet Set Radio. Издание Gematsu заявило, что не может подтвердить подлинность утечки, однако отметило, что ремейк Persona 3 действительно находится в разработке как минимум несколько лет.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

У журналистов нет других деталей разработки, однако, по информации их источников, проект существует и наверняка выйдет в ближайшие годы. Разработчики из Atlus и сама SEGA пока не комментировали предположительную утечку.