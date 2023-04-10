Исполнитель роли Кестиса попросил не спойлерить финал Star Wars Jedi: Survivor

Актёр Камерон Монахэн, сыгравший роль джедая Кэла Кестиса в Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, во время своего выступления на Star Wars Celebration попросил не спойлерить финал новой игры.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По словам актёра, концовка Star Wars Jedi: Survivor — его самый любимый момент в серии. Монахэн хочет, чтобы геймеры увидели всё своими глазами и почувствовали невероятные эмоции, а не испортили себе всё впечатление.

Обращение актёра по поводу спойлеров можно услышать с отметки 1:44.28. Сам фрагмент можно увидеть ниже.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Lucasfilm и Disney.