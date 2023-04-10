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10 минут назад

Теперь кампанию Half-Life: Alyx можно полностью пройти без VR

Игромания.ру

Авторы мода Half-Life Alyx NoVR, который позволяет играть в Half-Life: Alyx без VR-шлема, выпустили крупнейшее обновление — теперь в этом формате доступна вся кампания.

Кампанию Half-Life: Alyx можно полностью пройти без VR
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Создатели отметили, что у игроков не должно возникнуть проблем в работе гравитационных перчаток, да и фабрикатор прокачки вооружения тоже не подведёт. При этом разработчики создали специальный документ, где ответили на все популярные вопросы аудитории о своём моде.

Анонс сопроводили списком свежих внесённых изменений вроде тех же перчаток или звуков, отметив, что в проекте пока могут встречаться баги. Ещё в игру добавили поддержку других модов, заодно улучшив стабильность самой Alyx.

При использовании мода игроки смогут заработать 33 из 42 достижений Steam, остальные 9 авторы обещают добавить позже — ещё NoVR будет включать дополнительные анимации, новый интерфейс (сейчас в игре используют интерфейс Half-Life 2) и иные особенности.

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