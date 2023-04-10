Кампанию Half-Life: Alyx можно полностью пройти без VR

Авторы мода Half-Life Alyx NoVR, который позволяет играть в Half-Life: Alyx без VR-шлема, выпустили крупнейшее обновление — теперь в этом формате доступна вся кампания.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Создатели отметили, что у игроков не должно возникнуть проблем в работе гравитационных перчаток, да и фабрикатор прокачки вооружения тоже не подведёт. При этом разработчики создали специальный документ, где ответили на все популярные вопросы аудитории о своём моде.

Анонс сопроводили списком свежих внесённых изменений вроде тех же перчаток или звуков, отметив, что в проекте пока могут встречаться баги. Ещё в игру добавили поддержку других модов, заодно улучшив стабильность самой Alyx.