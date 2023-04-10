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Видеокарту RTX 4070 начнут продавать в России одновременно со всем миром

Российский ритейлер DNS объявил, что скоро стартуют продажи новой видеокарты RTX 4070. Что интересно, купить устройство в России можно будет в один день с мировыми продажами — 13 апреля.

Продажи видеокарты RTX 4070 в России начнутся в один день со всем миром
© Чемпионат.com

Цену в DNS пока не назвали, но цена RTX 4070 составляет $600 (примерно 46 тыс. рублей). Наверняка будет наценка в районе нескольких тысяч. Точная цена видеокарты станет известна в день начала продаж.

DNS

Напомним, что у RTX 4070 будет столько же ядер, сколько и у видеокарты RTX 3070, но память устройства будет обновлена до технологии GDDR6X, а объём увеличится на 4 ГБ. Несмотря на более узкую шину памяти, у устройства будет более высокая максимальная пропускная способность.

В комментариях люди уже проявляют интерес к новому гаджету и ждут, когда его можно будет приобрести.

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