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6 часов назад

«Известия»: Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в России

Вечерняя Москваиещё 4

Компания Microsoft прекратила гарантийное обслуживание консолей Xbox на территории России, это касается даже приставок, приобретенных официально. Такую информацию распространили «Известия», которые ссылаются на сотрудников компании.

Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в России
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Гарантийное обслуживание консолей, в том числе ввезенных в РФ официально, более недоступно из-за текущей ситуации. Рекомендуем владельцам приставок обращаться в магазин, где они приобретались, — цитирует газета представителя технической службы компании.

В статье говорится, что российские пользователи уже ощутили на себе эту проблему. Ритейлеры в стране подтвердили: обслуживание действительно прервалось.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, теперь для починки техники нужно обращаться непосредственно в торговую точку, где покупалась консоль. Опрошенные изданием продавцы техники подчеркнули, что они согласны заниматься ремонтом.

В России ликвидировано юридическое лицо крупного разработчика компьютерных игр Electronic Arts (EA), известного хитами FIFA, Need for Speed, Medal of Honor, The Sims, Battlefield, Dead Space, Mass Effect, Star Wars и Apex Legends. Это означает окончательный уход компании с российского рынка. Electronic Arts была представлена в России множеством своих популярных игр еще с 2007 года.

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