Microsoft прекратила гарантийное обслуживание Xbox в России

В России ликвидировано юридическое лицо крупного разработчика компьютерных игр Electronic Arts (EA), известного хитами FIFA, Need for Speed, Medal of Honor, The Sims, Battlefield, Dead Space, Mass Effect, Star Wars и Apex Legends. Это означает окончательный уход компании с российского рынка. Electronic Arts была представлена в России множеством своих популярных игр еще с 2007 года.