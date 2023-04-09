$79.50+0.1487.10+0.37

EA выпустила финальный геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor

EA опубликовала финальный геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor. Игра выходит 28 апреля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

EA выпустила финальный геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor
© Игромания.ру

Напомним, что действие Jedi: Survivor происходит спустя пять лет после событий Fallen Order. Сюжет игры расскажет о дальнейших приключениях молодого Кэла Кестиса, который пережил Приказ 66 и продолжает скрываться от всемогущей Империи.

Ранее российский ритейлер открыл предзаказы Star Wars Jedi: Survivor, а Respawn обсудила влияние Fallen Order на разработку сиквела. Кстати, у авторов уже есть планы и на третью игру.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий