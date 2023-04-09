EA выпустила финальный геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor
EA опубликовала финальный геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor. Игра выходит 28 апреля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Напомним, что действие Jedi: Survivor происходит спустя пять лет после событий Fallen Order. Сюжет игры расскажет о дальнейших приключениях молодого Кэла Кестиса, который пережил Приказ 66 и продолжает скрываться от всемогущей Империи.
Ранее российский ритейлер открыл предзаказы Star Wars Jedi: Survivor, а Respawn обсудила влияние Fallen Order на разработку сиквела. Кстати, у авторов уже есть планы и на третью игру.