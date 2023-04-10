В Tekken 8 появится кроссплей и откат сетевого кода

Кацухиро Харада, главный продюсер и глава команды разработчиков серии Tekken, подтвердил в Twitter, что Tekken 8 получит кроссплей и откат сетевого кода.

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Харада также признался, что хотел реализовать кроссплатформенную игру ещё в Tekken 7, на прошлом поколении консолей, однако платформодержатели не могли договориться между собой, поэтому неоднократно отказывались от такой возможности.