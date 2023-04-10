В Tekken 8 появится кроссплей и откат сетевого кода

Кацухиро Харада, главный продюсер и глава команды разработчиков серии Tekken, подтвердил в Twitter, что Tekken 8 получит кроссплей и откат сетевого кода.
Харада также признался, что хотел реализовать кроссплатформенную игру ещё в Tekken 7, на прошлом поколении консолей, однако платформодержатели не могли договориться между собой, поэтому неоднократно отказывались от такой возможности.
Tekken 8 создаётся только для PC, Xbox Series и PlayStation 5, но у игры ещё нет официальной даты выхода. Ранее разработчики опубликовали два новых ролика с бойцами файтинга, а журналисты поделились своими впечатлениями в превью. Сам Харада в настоящее время работает сразу над несколькими играми.