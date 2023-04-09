Появилась игра-симулятор палатки с шаурмой

В сервисе дистрибуции цифровых копий компьютерных игр Steam появился симулятор владельца точки по продаже стритфуда Amigo: Kebab Simulator. На это обратил внимание Telegram-канал «Топор 18+».

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Судя по трейлеру, игроку в Amigo: Kebab Simulator придется взять на себя роль бизнесмена, управляющего точкой по продаже кебаба (стритфуд, который в России часто называют шаурмой или шавермой, – прим. ред.) в США. В задачу управленца входит не только готовка и обслуживание посетителей, но и уборка столов и санузлов в кафе.

«Вам придется позаботиться о выполнении заказов, содержании помещения в чистоте и надлежащем обслуживании клиентов, потому что эти ублюдки оставляют негативные отзывы, и, в конце концов, сотрудники Санэпиднадзора закрывают мой бизнес», – гласит описание игры.

Игра про шаурму вышла в Steam 3 апреля. За несколько дней она получила всего два отзыва: положительный и отрицательный. Автор отрицательного отзыва сначала назвал Amigo: Kebab Simulator «самой худшей игрой в Steam», но потом якобы передумал.

«Отредактировано. Продюсер игры пригрозил отправить к моему дому три черных Mercedes из-за отрицательного отзыва», – пошутил пользователь под ником 40oz.