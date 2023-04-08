Авторы марки Monster Energy пытались засудить творцов Monster Hunter и Pokemon

Все мы помним историю Immortals Fenyx Rising: игра должна была называться Gods & Monsters, однако это название оспорила компания Monster Beverage Corporation, выпускающая серию напитков Monster Energy. Тогда Ubisoft решила, что переименовать игру проще, чем затевать судебный процесс.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

На днях история повторилась с Dark Deception: Monsters & Mortals. Студия Glowstick Entertainment получила юридические требования устранить любое сходство с официально зарегистрированной маркой под угрозой разбирательств в суде.

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Как сообщил глава студии Винсент Ливингс, компания потребовала не только не использовать в названии любые вариации слова Monster, которым она якобы владеет. Разработчиков обязали никогда не использовать в своих проектах бело-зелёный логотип на чёрном фоне, а также шрифт, похожий на логотип Monster Energy.

Винсент Ливингс заявил, что будет отстаивать права студии в суде — и запустил сбор средств на юристов. Он опубликовал полученные от юристов Monster Beverage Corporation документы, чтобы другие представители индустрии были в курсе применяемых тактик. И в процессе открыл, что производители Monster Energy инициировали сотни судебных процессов по «защите» своих торговых марок.

Самые яркие примеры обнаружило японское издание Automaton-Media. Оказывается, Monster Beverage Corporation атаковала игровые серии Monster Hunter и Pokemon — ведь слово «покемон» происходит от Pocket Monsters, а в логотипах используются изображения, напоминающие следы когтей или клыков.

Только в Японии производитель напитков подал 134 судебные жалобы, требуя отмены регистрации схожих товарных знаков, ссылаясь на то, что они могут смутить игроков и заставить думать, что проект связан с напитками. При этом марка Pokemon была зарегистрирована намного раньше, чем Monster Energy, а Monster Hunter известна в Японии гораздо шире, чем энергетики Monster.Сфера деятельности Monster Beverage Corporation при этом не ограничивается игровой индустрией. К примеру, юристы компании пытались «переименовать» баскетбольную команду Toronto Raptors.