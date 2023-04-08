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1 час назад

Авторы марки Monster Energy пытались засудить творцов Monster Hunter и Pokemon

Игромания.ру

Все мы помним историю Immortals Fenyx Rising: игра должна была называться Gods & Monsters, однако это название оспорила компания Monster Beverage Corporation, выпускающая серию напитков Monster Energy. Тогда Ubisoft решила, что переименовать игру проще, чем затевать судебный процесс.

Авторы марки Monster Energy пытались засудить творцов Monster Hunter и Pokemon
Фото: Игромания.руИгромания.ру

На днях история повторилась с Dark Deception: Monsters & Mortals. Студия Glowstick Entertainment получила юридические требования устранить любое сходство с официально зарегистрированной маркой под угрозой разбирательств в суде.

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Как сообщил глава студии Винсент Ливингс, компания потребовала не только не использовать в названии любые вариации слова Monster, которым она якобы владеет. Разработчиков обязали никогда не использовать в своих проектах бело-зелёный логотип на чёрном фоне, а также шрифт, похожий на логотип Monster Energy.

Винсент Ливингс заявил, что будет отстаивать права студии в суде — и запустил сбор средств на юристов. Он опубликовал полученные от юристов Monster Beverage Corporation документы, чтобы другие представители индустрии были в курсе применяемых тактик. И в процессе открыл, что производители Monster Energy инициировали сотни судебных процессов по «защите» своих торговых марок.

Самые яркие примеры обнаружило японское издание Automaton-Media. Оказывается, Monster Beverage Corporation атаковала игровые серии Monster Hunter и Pokemon — ведь слово «покемон» происходит от Pocket Monsters, а в логотипах используются изображения, напоминающие следы когтей или клыков.

Только в Японии производитель напитков подал 134 судебные жалобы, требуя отмены регистрации схожих товарных знаков, ссылаясь на то, что они могут смутить игроков и заставить думать, что проект связан с напитками. При этом марка Pokemon была зарегистрирована намного раньше, чем Monster Energy, а Monster Hunter известна в Японии гораздо шире, чем энергетики Monster.Сфера деятельности Monster Beverage Corporation при этом не ограничивается игровой индустрией. К примеру, юристы компании пытались «переименовать» баскетбольную команду Toronto Raptors.

До сих пор не известно ни об одном иске, в котором судебная победа была бы на стороне Monster Beverage Corporation. Однако небольшие студии и компании зачастую не рискуют идти в суд: у них просто не хватит денег на долгое противостояние.

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