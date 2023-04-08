Path of Exile поставила рекорд по количеству одновременных игроков

Вчера, 7 апреля, к ролевому боевику Path of Exile выпустили дополнение «Горнило». И это сразу сказалось на интересе игроков: по данным SteamDB, вскоре после запуска расширения был поставлен рекорд по количеству игроков. В игре одновременно оказалось 211 637 человек.

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Стоит отметить, что Path of Exile доступна не только через Steam, у игры есть собственный лаунчер. Так что можно предполагать, что на самом деле посещаемость была значительно выше зафиксированного количества.

«Path of Exile: Горнило» открывает новую сюжетную кампанию, посвящённую древним титанам. Игроки, овладевшие их силой в Кузнях Горнило, могут создавать мощные предметы экипировки, оружие и новые способности, наполненные силой титанов.