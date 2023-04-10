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1 час назад

Моддер собирается добавить в Elden Ring сглаживание DLSS 3

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Моддер под ником PureDark собирается добавить в нашумевшую Elden Ring поддержку современной технологии сглаживания с алгоритмами глубокого обучения DLSS 3. Об этом сообщил портал DSOGaming. Ранее энтузиаст с помощью своих модов добавил прошлые итерации DLSS в ремейк Resident Evil 2 и Skyrim.

Моддер собирается добавить в Elden Ring сглаживание DLSS 3
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Новый мод от PureDark для Elden Ring станет первой модификацией, которая добавляет в игру DLSS 3. Ранее FromSofware привнесла в свою последнюю игру поддержку трассировки лучей. В будущем PureDark хочет добавить новую технологию сглаживания и в Skyrim.

Рейтрейсинг в Elden Ring в начале месяца протестировал технический эксперт Digital Foundry Томас Морган. Он пришёл к неутешительному выводу — трассировка в игре практически никак не влияет на картинку. При этом с включённой функцией заметно страдает производительность экшена.

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