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Творческий директор Halo Infinite Джозеф Стейтен покидает Microsoft

Джозеф Стейтен, творческий директор Halo Infinite, сценарист и режиссёр Halo: Combat Evolved, Halo 2 и Halo 3, покинул Microsoft. Об этом сообщила компания Xbox, а сам Стейтен подтвердил эту информацию.

Творческий директор Halo Infinite Джозеф Стейтен покидает Microsoft
© Игромания.ру

Ничего не сообщается о том, почему создатель Halo решил оставить компанию после девяти лет работы, а также о том, чем он планирует заниматься теперь. Сам Стейтен обещает рассказать о своих новых планах в ближайшее время, а пока он поблагодарил всех бывших коллег за понимание и поддержку.

Представители Microsoft также поблагодарили Стейтена за сделанный им вклад во серию Halo и развитие Xbox в целом и пожелали ему всего наилучшего в новом приключении.

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