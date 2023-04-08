Творческий директор Halo Infinite Джозеф Стейтен покидает Microsoft

Ничего не сообщается о том, почему создатель Halo решил оставить компанию после девяти лет работы, а также о том, чем он планирует заниматься теперь. Сам Стейтен обещает рассказать о своих новых планах в ближайшее время, а пока он поблагодарил всех бывших коллег за понимание и поддержку.