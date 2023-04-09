Новый способ заражения в сериале The Last of Us был вдохновлён ростками фасоли

В сериале The Last of Us на HBO была реализована совершенно иная концепция заражения кордицепсной церебральной инфекцией — вместо спор угрозу представляли «усики».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

И, как оказалось, аниматоры Wētā FX вдохновлялись для работы ростками фасоли, потому что изучать реальных червей-паразитов, проникающих в кожу, было слишком омерзительно. При этом команда должна была ежедневно смотреть на материалы, которые были одновременно отвратительными и завораживающими, как, например, ребёнок-щелкун.

Wētā FX также пришлось делать полностью цифровую версию Топляка, вздувшийся живот которого в итоге оказался более 7 футов (чуть более 213 см) — пластический грим не позволят достичь такого результата. Кроме того, благодаря компьютерной графике, команда смогла сделать с лицом заражённого то, что вряд ли удалось бы сделать с лицом реального человека.