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26 минут назад

Новый способ заражения в сериале The Last of Us был вдохновлён ростками фасоли

Игромания.руиещё 4

В сериале The Last of Us на HBO была реализована совершенно иная концепция заражения кордицепсной церебральной инфекцией — вместо спор угрозу представляли «усики».

Новый способ заражения в сериале The Last of Us был вдохновлён ростками фасоли
Фото: Игромания.руИгромания.ру

И, как оказалось, аниматоры Wētā FX вдохновлялись для работы ростками фасоли, потому что изучать реальных червей-паразитов, проникающих в кожу, было слишком омерзительно. При этом команда должна была ежедневно смотреть на материалы, которые были одновременно отвратительными и завораживающими, как, например, ребёнок-щелкун.

Wētā FX также пришлось делать полностью цифровую версию Топляка, вздувшийся живот которого в итоге оказался более 7 футов (чуть более 213 см) — пластический грим не позволят достичь такого результата. Кроме того, благодаря компьютерной графике, команда смогла сделать с лицом заражённого то, что вряд ли удалось бы сделать с лицом реального человека.

Напомним, что первый сезон экранизации The Last of Us завершился в середине марта. Сериал уже продлили на второй сезон, съёмки которого, по данным СМИ, будут проходить в Ванкувере. Менять актрису на роль Элли в продолжении не собираются.

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