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41 минуту назад

На Twitch составили еще один протокол за неудаление запрещенной в России информации

Газета.Ru

На стриминговый сервис Twitch составлен очередной протокол за неудаление запрещенной в России информации. Об этом сообщили в мировом судебном участке района Таганский в Москве, передает РИА Новости.

На Twitch составили еще один протокол
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Судом зарегистрирован административный протокол в отношении Twitch Interactive, Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, его рассмотрение назначено на 18 апреля», — сообщил собеседник агентства.

Компании грозит штраф в размере до 4 млн рублей.

В январе московский суд оштрафовал Twitch за публикацию интервью с экс-советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем на 4 млн рублей.

17 февраля начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что ведомство готово обсуждать вопрос либо о полной, либо о частичной блокировке стримингового сервиса Twitch на территории России.

Twitch — популярная у российских стримеров платформа для прямых эфиров про игры, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.

Игры,Алексей Арестович,Евгений Зайцев,Роскомнадзор,
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