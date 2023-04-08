На Twitch составили еще один протокол

На стриминговый сервис Twitch составлен очередной протокол за неудаление запрещенной в России информации. Об этом сообщили в мировом судебном участке района Таганский в Москве, передает РИА Новости.

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«Судом зарегистрирован административный протокол в отношении Twitch Interactive, Inc. по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, его рассмотрение назначено на 18 апреля», — сообщил собеседник агентства.

Компании грозит штраф в размере до 4 млн рублей.

В январе московский суд оштрафовал Twitch за публикацию интервью с экс-советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем на 4 млн рублей.

17 февраля начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что ведомство готово обсуждать вопрос либо о полной, либо о частичной блокировке стримингового сервиса Twitch на территории России.