Microsoft заблокировала возможность запускать эмуляторы игр на Xbox Series X|S

Компания Microsoft заблокировала запуск эмуляторов игр на Xbox Series X|S. Пользователи, пытающиеся запустить эмулированный контент на устройствах, получали сообщение об ошибке, в котором говорилось, что игра или приложение нарушает политику Microsoft Store и не поддерживается.

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Хотя пользователи могли устанавливать и запускать программы для эмуляции на Xbox Series X|S с 2020 года, теперь политика изменилась, запретив пользователям делать это, за исключением режима разработчика, за который нужно платить.