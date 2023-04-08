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1 час назад

Microsoft заблокировала возможность запускать эмуляторы игр на Xbox Series X|S

Ferra.ru

Компания Microsoft заблокировала запуск эмуляторов игр на Xbox Series X|S. Пользователи, пытающиеся запустить эмулированный контент на устройствах, получали сообщение об ошибке, в котором говорилось, что игра или приложение нарушает политику Microsoft Store и не поддерживается.

Microsoft заблокировала возможность запускать эмуляторы игр на Xbox Series X|S
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Хотя пользователи могли устанавливать и запускать программы для эмуляции на Xbox Series X|S с 2020 года, теперь политика изменилась, запретив пользователям делать это, за исключением режима разработчика, за который нужно платить.

Причина изменения политики неясна, но есть предположение, что юридические проблемы Nintendo с эмуляторами могли послужить причиной такого решения. Известно, что Nintendo строго относится к эмулированным играм и в прошлом даже подала в суд на один из сайтов и хакера за нарушение авторских прав.

Игры,Microsoft,
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