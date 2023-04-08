Российские геймеры проголосовали за создание игры по мотивам дилогии "Брат"

Российские геймеры проголосовали за создание компьютерной игры по мотивам дилогии «Брат», сообщает «Канобу» со ссылкой на VK Play.

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Онлайн-сервис поделился результатами своих опросов отечественных геймеров на предмет того, какие известные фильмы они бы хотели увидеть в виде компьютерной игры. Уточняется, что всего было опрошено 1200 человек старше 18 лет.

В рейтинге жанров тройку лидеров заняли: фэнтези и боевики (21%), приключенческие фильмы (18%), комедии и детективы (17%).

Среди конкретных проектов опрошенные выбрали британский сериал «Шерлок Холмс» (22%), фантастическую франшизу «Аватар» (22%) и приключенческий фильм «Джуманджи» (19%).