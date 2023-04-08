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11 минут назад

Российские геймеры проголосовали за создание компьютерной игры по мотивам дилогии "Брат"

Газета.Ru

Российские геймеры проголосовали за создание компьютерной игры по мотивам дилогии «Брат», сообщает «Канобу» со ссылкой на VK Play.

Российские геймеры проголосовали за создание игры по мотивам дилогии "Брат"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Онлайн-сервис поделился результатами своих опросов отечественных геймеров на предмет того, какие известные фильмы они бы хотели увидеть в виде компьютерной игры. Уточняется, что всего было опрошено 1200 человек старше 18 лет.

В рейтинге жанров тройку лидеров заняли: фэнтези и боевики (21%), приключенческие фильмы (18%), комедии и детективы (17%).

Среди конкретных проектов опрошенные выбрали британский сериал «Шерлок Холмс» (22%), фантастическую франшизу «Аватар» (22%) и приключенческий фильм «Джуманджи» (19%).

Среди российских картин, которые геймеры хотел бы увидеть в формате компьютерной игры, больше всего голосов набрала дилогия «Брат» Алексея Балабанова. За нее проголосовали 18% респондентов.

Игры,Алексей Балабанов,
18+
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