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Мобильная игра Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth выйдет 10 мая 2023 года

Издатель Electronic Arts (EA) опубликовал трейлер Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, из которого стало известно, что новая игра по «Властелину колец» выйдет 10 мая. Об этом сообщает издание Engadget.

Названа дата релиза новой видеоигры по «Властелину колец»
© кадр из видео

Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth – это сюжетно-ориентированная онлайн-игра с элементами RPG и пошаговой стратегии для Android и iOS. В ней игроки повстречаются как с классическими для романов Джона Р. Р. Толкина персонажами, так и с новыми волшебниками, хоббитами, гномами, эльфами и не только.

Отмечается, что Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth – это одна из пяти игр по «Властелину колец», которая в настоящий момент находится в разработке. Другим известным проектом из этого списка является Lord of the Rings: Gollum от студии Daedalic Entertainment, которая выйдет на ПК и консолях уже 25 мая 2023 года.

Хотя Lord of the Rings: Gollum еще не вышла, клиент игры уже можно скачать из App Store и Google Play для предварительной регистрации.

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