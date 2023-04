Названа дата релиза новой видеоигры по «Властелину колец»

Издатель Electronic Arts (EA) опубликовал трейлер Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, из которого стало известно, что новая игра по «Властелину колец» выйдет 10 мая. Об этом сообщает издание Engadget.

© кадр из видео

Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth – это сюжетно-ориентированная онлайн-игра с элементами RPG и пошаговой стратегии для Android и iOS. В ней игроки повстречаются как с классическими для романов Джона Р. Р. Толкина персонажами, так и с новыми волшебниками, хоббитами, гномами, эльфами и не только.

Отмечается, что Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth – это одна из пяти игр по «Властелину колец», которая в настоящий момент находится в разработке. Другим известным проектом из этого списка является Lord of the Rings: Gollum от студии Daedalic Entertainment, которая выйдет на ПК и консолях уже 25 мая 2023 года.