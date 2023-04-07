Авторы Resident Evil 4 выпустят энергетик со вкусом вируса Лас-Плагас

Набор с 40 порциями напитка обойдется в 60 долларов. В него входит банка с порошком Las Plagas Energy Tub (вкус хурмы) и эксклюзивный металлический шейкер с изображением Леона. Доставка энергетика начнется только в июле и, к сожалению, не будет доступна для жителей России, Украины и некоторых других стран.