Steam прекращает поддержку старых версий macOS

Valve объявила о том, что с 1 сентября останавливает поддержку двух операционных систем Apple. Клиент Steam прекратит работать на macOS версий 10.11 (El Capitan) и 10.12 (Sierra). Всем тем, кто хочет продолжить пользоваться своей библиотекой игр, рекомендуется обновиться до версии 10.13 (High Sierra) 2017 года или более свежей.

Причиной отказа от поддержки старых систем стало то, что они, в свою очередь, перестают поддерживать Google Chrome, системы которой встроены в клиент Steam. К тому же Apple не обновляет старые системы с 2018 и 2019 годов, так что нет гарантий их безопасности.