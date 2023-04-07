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17 минут назад

Steam прекращает поддержку старых версий macOS

Игромания.ру

Valve объявила о том, что с 1 сентября останавливает поддержку двух операционных систем Apple. Клиент Steam прекратит работать на macOS версий 10.11 (El Capitan) и 10.12 (Sierra). Всем тем, кто хочет продолжить пользоваться своей библиотекой игр, рекомендуется обновиться до версии 10.13 (High Sierra) 2017 года или более свежей.

Steam прекращает поддержку старых версий macOS
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Причиной отказа от поддержки старых систем стало то, что они, в свою очередь, перестают поддерживать Google Chrome, системы которой встроены в клиент Steam. К тому же Apple не обновляет старые системы с 2018 и 2019 годов, так что нет гарантий их безопасности.

Как мы помним, не так давно Valve объявила о прекращении поддержки Windows 7 и Windows 8 по той же причине: прекращение поддержки Google Chrome. И это намного более резонансный шаг в сравнении с системами Apple, которыми, по статистике, пользуется 1,41% пользователей Steam.

Игры,Google,Apple,
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