Игры, похожие на «Скайрим»: подборка лучших

The Elder Scrolls V: Skyrim вышла больше 10 лет назад, а до релиза Starfield еще не один месяц. На случай, если вы давно подыскивали какую-нибудь игру в открытом мире, которая ненадолго отобьет жажду «Свитков» — мы собрали список из пяти отличных кандидатов.

The Witcher 3: Wild Hunt

Пожалуй, никто не станет спорить, что «Дикая Охота» добилась той же популярности — если не большей, чем Skyrim. Третья часть саги о Геральте совершила полноценный переход в открытый мир, который оказался не только потрясающе красивым, но и наполненным самым разным контентом. Конечно, третий «Ведьмак» не так дружелюбен к пользовательским модам, которыми славится Skyrim, но базовой игры и двух дополнений все равно хватит на сотни часов прохождения.

Dragon Age: Inquisition

Dragon Age: Inquisition — самая масштабная игра цикла, которая ощутимо отошла от канонов традиционной CRPG. Огромный открытый мир, амбициозный сюжет и целая тонна побочных механик: от привычных романтических линий до управления собственным филиалом святой инквизиции — причем сам игрок время от времени может выступать судьей. Конечно, по части сюжета она немного не дотягивает до оригинала, но если вам просто хочется исследовать красивый мир в компании интересных персонажей, то Inquisition найдется, что предложить.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Breath of the Wild способна влюбить в себя даже тех, кто на дух не переносит любые игры в открытом мире. Цитата Тодда Говарда о «походе к вон тем горам» в The Elder Scrolls давно стала мемом, но в Breath of the Wild игрок действительно может путешествовать куда и как ему вздумается. Это по-настоящему нелинейное приключение, полное маленьких открытий, сюрпризов и испытаний, и оно обязательно к ознакомлению, если вы владеете Nintendo Switch. Если не владеете, то стоит всерьез подумать над покупкой.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn покорила миллионы игроков и стала, пожалуй, одной из самых ярких игр эпохи PlayStation 4. Приключение в мире, где люди вынуждены бороться за выживание против механических зверей, привлекает уже одной идеей — но разработчики также подкрепили ее прекрасной боевой системой и великолепной графикой. Если вы любите играть в Skyrim скрытными билдами дальнего боя, то, поверьте, стрельба по уязвимым точкам роботов в Horizon станет сплошным удовольствием.

Fallout: New Vegas

Наконец, если вас не смущает страшненькая графика, отсталые технологии и характерные для игр Bethesda Entertainment баги, попробуйте Fallout: New Vegas, если вы еще не. Да, это никакое не фэнтези, а футуристический пост-апокалипсис, но в компьютерные RPG еще никогда не видели настолько же проработанного, глубоко прописанного мира. New Vegas — одна из тех игр, которые можно стабильно перепроходить раз в год, и скучнее она от этого не становится. Напротив, каждое прохождение открывает что-то новенькое.