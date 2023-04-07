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Приключение Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin вышло в Steam

Square Enix объявила о выходе Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin в сервисе Steam. Игра уже доступна для покупки и на данный момент собрала «очень положительные» обзоры.

Приключение Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin вышло в Steam
© Игромания.ру

Для покупки предлагается как стандартное издание, так и расширенное, в комплект которого входит сезонный пропуск, а также цифровые артбук и саундтрек. На пике игра смогла собрать 961 пользователя одновременно. Отметим, что русский язык не поддерживается.

В состав сезонного пропуска, помимо других аддонов, также входит дополнение Different Future, вышедшее в январе. Оно стало финальным для проекта и покажет завершение сюжета. Можно будет освоить и несколько новых профессий.

События в игре разворачиваются в мрачной вариации мира оригинальной Final Fantasy. Главному герою Джеку необходимо уничтожить Хаос, для чего придётся сражаться с монстрами и улучшать своё снаряжение.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin вышла в марте 2022 года и доступна на PC, PlayStation и Xbox.

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