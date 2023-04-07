Игровые процессоры AMD стали дешевле

Компания AMD снизила в своем онлайн-магазине стоимость игровых процессоров Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D. Это связано с поступлением в продажу модели Ryzen 7 7800X3D, стоимость которой составляет $449.99. Об этом пишет 3DNews.

Цены на модели сократились на $100 и $50 соответственно. Ryzen 9 7950X3D с 16 ядрами стоит теперь $599,99, что равно цене обычной модели Ryzen 9 7950X без дополнительной кеш-памяти. Ryzen 9 7900X3D с 12 ядрами теперь стоит $549,99, что на $100 дороже, чем обычная версия Ryzen 9 7900X. Кроме того, модель 9 7950X3D стала привлекательной и для пользователей ПК.

Обозреватели отмечают, что Ryzen 7 7800X3D оказался довольно быстрым в играх и обогнал конкурентов, а также более дорогие модели Ryzen 9. Снижение цен на старшие модели поможет им продолжать пользоваться спросом у покупателей.