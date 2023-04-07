Видеокарты Nvidia RTX 50 будут до 2,6 раза быстрее актуальных моделей

Видеокарты Nvidia линейки RTX 50 на архитектуре Blackwell будут в 2-2,6 раза мощнее актуальных моделей. Об этом сообщает портал Gizmochina со ссылкой на блогера RedGamingTech.

Фото: NVIDIA NVIDIA

Источник утверждает, что видеокарты Nvidia RTX 50-й серии в настоящее время находятся в стадии разработки и тестирования. Будущие видеокарты превзойдут по производительности модели серии RTX 40 в 2-2,6 раза.

По словам RedGamingTech, в графических процессорах GeForce RTX 50 будет использован монолитный кристалл, в то время как высокопроизводительные серверные модели могут использовать MCM.

Также, согласно источнику, видеокарты серии RTX 50 будут изготовлены по 3-нанометровому техпроцессу TSMC, который был адаптирован под видеокарты Nvidia. Новая архитектура получит обновленные SM с новой структурой и гиперскоростной шиной, что позволит улучшить не только общую производительность графических процессоров, но и улучшить трассировку лучей и путей.

Ожидается, что видеокарты RTX 50 Blackwell будут оснащены памятью типа GDDR7 и получат поддержку PCIe Gen 5, что обеспечит тактовую частоту более 3 ГГц.