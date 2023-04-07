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1 час назад

В Steam можно бесплатно забрать стратегию Battlestar Galactica Deadlock

Игромания.ру

В Steam началась бесплатная раздача космической стратегии Battlestar Galactica Deadlock, которая разворачивается во вселенной «Звёздного крейсера "Галактика"».

В Steam можно бесплатно забрать стратегию Battlestar Galactica Deadlock
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Действие проекта происходит в будущем, а сам сюжет рассказывает о противостоянии людей с расой разумных машин Сайлонов во время Первой сайлонской войны. Игрок возьмёт на себя роль командующего Колониальным флотом, которому нужно защитить человечество.

При этом авторы предоставили скидку и на дополнения, которые разбиты на два сезона. Полный комплект с игрой и DLC обойдётся желающим в 1072 рубля (без скидок — 2822 рубля), причём проект, кстати, поддерживает русский язык.

Стратегия, чей релиз состоялся ещё в 2017 году, получила высокие оценки пользователей — рейтинг одобрения составляет 85% (свыше 2500 отзывов). Сама раздача завершится 9 апреля в 20:00 МСК.

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