Играй бесплатно: лучшие бесплатные игры на выходные для ПК

Представляем традиционную подборку бесплатных игр на выходные! На этот раз она получилась неожиданно насыщенной и разнообразной: самое то, чтобы скрасить пробел в расписании крупных игровых релизов.

Фото: Steam Steam

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В Epic Games Store можно забрать shapez — головоломку на логистику, где игроку нужно построить автоматизированный завод по сборке геометрических фигур. Чем больше заказов фабрика выполняет, тем более сложными становятся фигуры: их предстоит собирать из разных элементов, раскрашивать, поворачивать под нужными углами — другими словами, производство требовательное. Игру можно получить в подарок до 13 апреля.

Steam

На бесплатные выходные в Steam попала The Elder Scrolls Online — пока что единственная актуальная игра по «Свиткам» до выхода шестой части серии. На релизе TESO получила весьма прохладную реакцию критиков и публики, однако активная поддержка новым контентом и патчами сделала проект действительно неплохой MMORPG для поклонников франшизы. The Elder Scrolls Online можно бесплатно попробовать до 10 апреля, но имейте ввиду, что игра официально недоступна в РФ.

Steam

Если бы в старых добрых «Танчиках» была реалистичная физическая модель, то получилась бы STUG — соревновательная вариация культовой игры, где нужно просчитывать траекторию каждого снаряда. Выстрелы рикошетят от наклонных поверхностей, и для того, чтобы выйти из матча победителем, нужно пользоваться любыми преимуществами — от простой физики до авиаударов.

Steam

1 апреля SEGA преподнесла поклонникам Соника весьма неожиданный сюрприз. The Murder of Sonic the Hedgehog — пародийная визуальная новелла, где знакомым персонажам предстоит расследовать таинственное убийство синего ежа. Игра короткая, но совершенно бесплатная и под завязку забитая хорошим фансервисом. Давним поклонникам Соника ни в коем случае не стоит проходить мимо.

Steam

Наконец, в Steam бесплатно раздают Battlestar Galactica Deadlock — стратегию по мотивам сериала «Звездный крейсер “Галактика”», где игроки возьмут на себя роль командующего флотом во время Первой сайлонской войны. Вам предстоит проектировать собственные корабли, защищать человеческие колонии в трехмерных сражениях в открытом космосе и, конечно же, встретить много знакомых персонажей. Battlestar Galactica Deadlock можно забрать до 9 апреля.