Играй бесплатно: лучшие бесплатные игры на выходные для ПК

На бесплатные выходные в Steam попала The Elder Scrolls Online — пока что единственная актуальная игра по «Свиткам» до выхода шестой части серии. На релизе TESO получила весьма прохладную реакцию критиков и публики, однако активная поддержка новым контентом и патчами сделала проект действительно неплохой MMORPG для поклонников франшизы. The Elder Scrolls Online можно бесплатно попробовать до 10 апреля, но имейте ввиду, что игра официально недоступна в РФ.

1 апреля SEGA преподнесла поклонникам Соника весьма неожиданный сюрприз. The Murder of Sonic the Hedgehog — пародийная визуальная новелла, где знакомым персонажам предстоит расследовать таинственное убийство синего ежа. Игра короткая, но совершенно бесплатная и под завязку забитая хорошим фансервисом. Давним поклонникам Соника ни в коем случае не стоит проходить мимо.