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1 час назад

В Fortnite появятся скины Микасы и Леви из «Атаки титанов»

Игромания.ру

Как оказалось, в Fortnite добавят скины Микасы и Леви из «Атаки титанов» — ранее авторы сообщали о появлении облика Эрена.

В Fortnite появятся скины Микасы и Леви из «Атаки титанов»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Кроссовер с популярным анимационным проектом стартует в игре уже 11 апреля, причём игроков ещё ожидает тематический набор с эмоцией, граффити, баннером и другими косметическими предметами вроде ключа от подвала. Кроме того, появится механика УПМ — устройства, с помощью которого персонажи перемещаются по воздуху.

Как именно нужно будет открывать героев — не уточнили. Вероятно, что скин Эрена можно получить через выполнение испытаний, а вот остальных придётся «приобрести». В прошлом, кстати, сама Epic Games представила бета-версию Unreal Editor для Fortnite. А ещё фирма, по данным СМИ, пытается сократить расходы.

При этом финал самой «Атаки титанов» обещают выпустить осенью — ранее последний сезон разделили на несколько частей.

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